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Выход Британии из Brexit будет стоить дороже 20.04 14:10   MIGnews.com

Выход Британии из Brexit будет стоить дороже

Выплаты Великобритании за выход из Европейского союза могут увеличиться почти на 10 млрд долл., а это превысит ранее заявленную сумму, считают эксперты Национального финансово-ревизионного управления (NAO) страны.

Согласно расчетам NAO, в результате изменения в прогнозах британского Минфина Лондону придется выплатить дополнительные средства: больше 4,2 млрд долл. внести бюджетных выплат и еще примерно 4,1 млрд долл. в Фонд европейского развития, пишет The Telegraph.

Ранее, правительство Великобритании утвердило расчеты, согласно которым Лондон заплатит за выход из Евросоюза от 35 до 39 млрд фунтов стерлингов (49,5-55 млрд долл.).

Как известно, Великобритания и Канада заключат новое торговое соглашение после Brexit. Лидеры стран обсудили отношения после выхода Соединенного Королевства из ЕС и договорились о работе над новым торговым соглашением.
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