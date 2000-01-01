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20.04 11:52   MIGnews.com

Кац: Израиль жестко отреагирует на действия террористов

Министр разведки и член военно-политического кабинета Исраэль Кац предостерег руководство ХАМАСа в Газе.

"Угрозы группировки "Исламский джихад" задействовать снайперов для стрельбы по офицерам ЦАХАЛа - пересечение красной черты.

Руководству ХАМАСа следует знать: любой обстрел и ранение командиров ЦАХАЛа со стороны какой-либо террористической группировки сектора Газы незамедлительно приведет к возобновлению политики точечных ликвидаций. Руководство ХАМАСа также могут ожидать серьезные последствия", - предупредил Кац.
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