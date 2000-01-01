20.04 09:46 MIGnews.com

Заместитель Насраллы: Израиль боится войны этим летом

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Заместитель главы “Хизбаллы” шейха Насраллы шейх Наим Кассем заявил, что Израиль “устрашен” и опасается войны ближайшим летом.Кассем дал интервью газете. Он указал на то, что Израиль опасается “тяжелых потерь” в случае войны с “Хизбаллой”.Кассем сказал: “Есть все признаки того, что Израиль решил не начинать нового наступления против Ливана. Если, несмотря на это, он пойдет на безумный шаг, у “Хизбаллы” готов ответ на любые сценарии”.