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В Китае супруги подрались на взлетно-посадочной полосе | Фото: Thinkstock20.04 15:54   MIGnews.com

В Китае супруги подрались на взлетно-посадочной полосе

Вылет пассажирского лайнера был задержан на 28 минут из-за драки на взлетно-посадочной полосе в Китае.

Как пишет Mirror со ссылкой на сотрудников аэропорта, словесная перепалка между супругами началась еще в очереди на посадку. Затем ссора переросла в физическое противоборство. Мужчина повалил женщину на землю и начал махать кулаками над ее лицом.

Когда супруги наконец прекратили драку, им запретили посадку на самолет. Оба участника инцидента были задержаны.

В полиции уточнили, что пара находится в процессе развода
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