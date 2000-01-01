20.04 15:54 MIGnews.com

В Китае супруги подрались на взлетно-посадочной полосе

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Вылет пассажирского лайнера был задержан на 28 минут из-за драки на взлетно-посадочной полосе в Китае.Как пишет Mirror со ссылкой на сотрудников аэропорта, словесная перепалка между супругами началась еще в очереди на посадку. Затем ссора переросла в физическое противоборство. Мужчина повалил женщину на землю и начал махать кулаками над ее лицом.Когда супруги наконец прекратили драку, им запретили посадку на самолет. Оба участника инцидента были задержаны.В полиции уточнили, что пара находится в процессе развода