В Китае супруги подрались на взлетно-посадочной полосе
Вылет пассажирского лайнера был задержан на 28 минут из-за драки на взлетно-посадочной полосе в Китае.
Как пишет Mirror со ссылкой на сотрудников аэропорта, словесная перепалка между супругами началась еще в очереди на посадку. Затем ссора переросла в физическое противоборство. Мужчина повалил женщину на землю и начал махать кулаками над ее лицом.
Когда супруги наконец прекратили драку, им запретили посадку на самолет. Оба участника инцидента были задержаны.
В полиции уточнили, что пара находится в процессе развода