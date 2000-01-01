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Полиция просит разрешения допросить министра Каца 20.04 08:48   MIGnews.com

Полиция просит разрешения допросить министра Каца

Израильская полиция попросила юридического советника правительства Авихая Мандельблита разрешить допросить министра социального обеспечения Хаима Каца в рамках расследования "дела 630" о коррупции в израильской авиапромышленности.

Напомним, что скандал в крупнейшем военном концерне страны Israel Aerospace Industries разразился в прошлом месяце. В рамках следствия полицейские арестовали 14 человек, включая сына министра Каца, Яира.

Кац-младший является членом профсоюзного комитета IAI и ответственным за рабочие условия и социальные блага сотрудников. Он был арестовал по обвинению в использовании своего служебного положения для запугивания сотрудников и продвижения личных интересов.

В пресс-службе Хаима Каца атаковали "организованную в СМИ клеветническую кампанию", целью которой является нанесение вреда имени Каца.
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