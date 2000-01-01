Развозов поддержал решение суда о работе магазинов в шаббат
Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") приветствовал решение БАГАЦа о предоставлении муниципалитету Тель-Авива права выдавать разрешения магазинам и торговым центрам на работу по субботам. Так же Константин Развозов призывает главу правительства не поддаваться давлению со стороны религиозных партий, которые требуют закрытия магазинов по субботам в Тель-Авиве, так как по словам Развозова это будет опасный прецедент, который распространится и на другие города Израиля.
Нынешнее решение БАГАЦа принято после того, как Верховный суд в прошлом вынес предписание мэрии Тель-Авива разработать четкие критерии в области, связанной с работой магазинов по выходным. Муниципалитет утвердил два решения, согласно которым развлекательные центры и часть магазинов имеют право функционировать по субботам.
Против этих решений был подан иск, который БАГАЦ отклонил вердиктом, вынесенным в среду, 19 апреля.
По словам Константина Развозова, данное решение БАГАЦа является логичным и справедливым. " Израиль - еврейское государство, в котором принято считаться с традициями, однако здесь преобладает свободное светское большинство, чьи права нельзя ущемлять" – отметил депутат.
Вместе с тем, на данном этапе религиозные депутаты пытаются оказать давление на главу правительства, чтобы не допустить работу магазинов по субботам. Константин Развозов предупреждает о том, что депутаты от ортодоксальных партий попытаются провести закон в обход решения БАГАЦа и призвал парламентариев от правящей коалиции не поддерживать своих коалиционных партнёров при проведении данного закона. По словам Развозова закрытие магазинов в субботу ударит по широким слоям населения. Сократится доход тысяч семей, будет нанесен удар и по студентам, для которых подработка по выходным является единственным источником дохода, и по солдатам, которые возвращаются домой и только в субботу имеют возможность сделать для себя покупки. Те, кто покупал по субботам, продолжат это делать, только совершать свои покупки они будут в арабском секторе.
"Если ортодоксам удастся выиграть этот бой, то их диктат и контроль распространится и на другие светские города Израиля и наше государство превратится в фанатичное и религиозное подобие Ирана" – добавил депутат.