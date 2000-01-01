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МИД РФ: Запад пытается скрыть правду об инциденте в Идлибе | Фото: Thinkstock21.04 06:30   MIGnews.com

МИД РФ: Запад пытается скрыть правду об инциденте в Идлибе

В МИД России заявили, что Запад пытается воспрепятствовать полноценному расследованию инцидента в Хан-Шейхуне.

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на итоги голосования Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который отказался от предложения России и Ирана по расследованию инцидента в сирийском Идлибе.

"Мы ожидали именно такого результата, с учетом того, как себя вели вчера на возобновленной сессии Исполнительного совета ОЗХО наши западные партнеры, – заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, слова которого приводит РИА Нововсти. – Для нас такое поведение западных коллег равнозначно признанию того, что они понимают: сирийцы химическое оружие не применяли, и соответственно их главная задача – воспрепятствовать высококвалифицированному полноценному расследованию, поскольку оно может вскрыть правду, для них крайне неприятную".

ОЗХО большинством голосов отвергла обновленное предложение России и Ирана по расследованию инцидента в Хан-Шейхуне. Как сообщил агентству постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, Москва и Тегеран предлагали создать независимую комиссию для расследования.

Накануне Россия представила ОЗХО доказательства того, что применение химического оружия в Идлибе было постановочным.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по авиабазе в Сирии, которую использует правительственная авиация. Это произошло после того, как 4 апреля сирийская оппозиция заявила о том, что в провинции Идлиб было применено химическое оружие, обвинив в этом силы, лояльные президенту САР Башару Асаду. По словам представителей оппозиции, в результате химической атаки 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск отверг свою причастность к произошедшему.
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