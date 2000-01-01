20.04 21:53 MIGnews.com

Великобритания продлит переговоры с Северной Ирландией

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Британское правительство решило продлить срок переговоров, чтобы назначить исполнительного директора по распределению власти в Северной Ирландии до конца июня, как сообщили два источника Reuters в четверг, 20 апреля.Несколько сторон заявили, что переговоры были неустойчивыми, поскольку партии ведут кампанию против друг друга перед всеобщими выборами, которые пройдут 8 июня.Это решение позволяет британскому правительству избежать принятия решения о том, чтобы назначить новые выборы в Северной Ирландии или вернуться к прямому правлению из Лондона впервые за десятилетие.Чиновник, близкий к администрации области и член одной из сторон, участвующих в переговорах, подтвердил продление срока переговоров. Представитель исполнительной власти Северной Ирландии на данный момент никак не прокомментировал ситуацию.