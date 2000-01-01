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Фото: Амос Бен-Гершом, GPO 21.04 07:18   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу встретился с пережившими Холокост

В четверг, 20 апреля, состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с людьми, пережившими Холокост, которые зажгут факелы памяти на церемонии, посвящённой Дню памяти Катастрофы и героизма еврейского народа.

Премьер-министр Нетаниягу: "Эти истории вызывают потрясение. Они полны ужаса и величия. Каждая из них – история одного человека, а вместе – это история нашего народа, поднявшегося из бездны смерти, история нашего возрождения".

Накануне Дня памяти Катастрофы и героизма еврейского народа премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара встретились с людьми, пережившими Холокост, которые вечером, 23 апреля, зажгут 6 факелов памяти на государственной церемонии в Мемориальном комплексе "Яд ва-Шем".

Каждый из них рассказал главе правительства свою историю о том, как выжил в лагерях смерти, как перенёс тяготы войны, как репатриировался в Израиль и построил свой дом.

На встрече присутсвовали дети, внуки, правнуки факелоносцев, а также председатель правления "Яд ва-Шем" Авнер Шалев.

Премьер-министр Нетаниягу сказал: "Эти истории вызывают потрясение. Они полны ужаса и величия. Каждая из них – история одного человека, а вместе – это история нашего народа, поднявшегося из бездны смерти, история нашего возрождения.

Мы были беспомощны. Я хочу, чтобы вы поняли величие чуда, которое вы сотворили, которое сотворили мы вместе. За этим столом, где сидим сегодня мы, почти ежедневно сидят президенты, премьер-министры, министры иностранных дел и другие мировые лидеры. Они приезжают учиться у государства Израиль. Они хотят сближения с Израилем. Они видят в Израиле мощное государство, обладающее возможностями в экономической, технологической, военной, разведывательной сферах. Они восхищаются Израилем. "Откуда всё это? Как вы это сделали, - спрашивают они, - Вы же были пылью, пеплом!". А я смотрю на вас и я спрашиваю: "Как вы это сделали?". Потому что то, что сделали мы потом - ничто по сравнению с вашим героизмом, и это великая история нашего возрождения. Нет объяснения этому чуду.

Это чудо объясняет веру, сердечность, мужество, смелость, упорство и жизнь, переданные каждым из вас. В этом жизненная сила нашего народа, и это замечательно. Вы так много дали, и государство должно дать вам. Вы очень меня взволновали, каждый из вас. Потрясающие истории. Большое спасибо."
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