Опрос: Макрон одержит победу над Ле Пен

Эммануэль Макрон, независимый кандидат на президентских выборах во Франции, остается главным соперником Марин Ле Пен перед первым туром президентских выборов в воскресенье.
Опрос, опубликованный Paris Match, Cnews и Sud Radio в среду вечером, показывает, что у Макрона есть небольшое преимущество (23,5%) по сравнению с крайне правым кандидатом Марин Ле Пен (22,5%).
Ожидается, что оба кандидата пройдут во второй тур выборов, который состоится 7 мая, а Макрон одержит победу, обойдя Ле Пен.
Другой опрос общественного мнения Cevipof, опубликованный в среду, предположил, что как консервативный кандидат Франсуа Фийон, так и кандидат от крайне левых Жан-Люк Меленхон все еще находятся в гонке и претендуют пройти во второй раунд.