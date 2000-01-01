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Опрос: Макрон одержит победу над Ле Пен | Фото: Thinkstock20.04 20:24   MIGnews.com

Опрос: Макрон одержит победу над Ле Пен

Эммануэль Макрон, независимый кандидат на президентских выборах во Франции, остается главным соперником Марин Ле Пен перед первым туром президентских выборов в воскресенье.

Опрос, опубликованный Paris Match, Cnews и Sud Radio в среду вечером, показывает, что у Макрона есть небольшое преимущество (23,5%) по сравнению с крайне правым кандидатом Марин Ле Пен (22,5%).

Ожидается, что оба кандидата пройдут во второй тур выборов, который состоится 7 мая, а Макрон одержит победу, обойдя Ле Пен.

Другой опрос общественного мнения Cevipof, опубликованный в среду, предположил, что как консервативный кандидат Франсуа Фийон, так и кандидат от крайне левых Жан-Люк Меленхон все еще находятся в гонке и претендуют пройти во второй раунд.
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