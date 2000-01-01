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Возобновление прямого авиасообщения Тель-Авив-Ереван | Фото: Thinkstock20.04 19:39   MIGnews.com

Возобновление прямого авиасообщения Тель-Авив - Ереван

Управление гражданской авиации Израиля разрешило авиаперевозчику Armenia Aircompany осуществлять прямые рейсы по маршруту Тель-Авив - Ереван. Речь идет о двух рейсах в неделю на период до конца текущего летнего сезона (до 28 Октября 2017 года). Планируется, что пассажирские перевозки в этом направлении начнутся 17 мая этого года.

Заметим, что прямые рейсы на этом маршруте были прекращены с зимнего авиасезона 2013-2014 года.

Министр транспорта Исраэль Кац заявил, что благодаря прямым авиарейсам, многим израильтянам, выбравшим Ереван для туристической или бизнес-поездки, не придется путешествовать с пересадкой.

"Мы продолжим соединять Израиль с другими странами и расширять спектр новых авианаправлений, с тем, чтобы путешествия за границу стали более привлекательными и доступными для большего числа израильтян", - отметил Исраэль Кац.
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