20.04 19:39 MIGnews.com

Возобновление прямого авиасообщения Тель-Авив - Ереван

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Управление гражданской авиации Израиля разрешило авиаперевозчику Armenia Aircompany осуществлять прямые рейсы по маршруту Тель-Авив - Ереван. Речь идет о двух рейсах в неделю на период до конца текущего летнего сезона (до 28 Октября 2017 года). Планируется, что пассажирские перевозки в этом направлении начнутся 17 мая этого года.Заметим, что прямые рейсы на этом маршруте были прекращены с зимнего авиасезона 2013-2014 года.Министр транспорта Исраэль Кац заявил, что благодаря прямым авиарейсам, многим израильтянам, выбравшим Ереван для туристической или бизнес-поездки, не придется путешествовать с пересадкой."Мы продолжим соединять Израиль с другими странами и расширять спектр новых авианаправлений, с тем, чтобы путешествия за границу стали более привлекательными и доступными для большего числа израильтян", - отметил Исраэль Кац.