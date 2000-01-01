20.04 18:22 MIGnews.com

Германия: После Brexit будет лишь "коалиция желающих" в ЕС

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В настоящий момент нереалистично предпринимать дальнейшие шаги по интеграции в Европейский союз, и после того, как Великобритания покинет блок, его оставшиеся члены должны быть готовы сформировать "коалицию желающих", как заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле."Учитывая сложившуюся ситуацию, нереалистично думать, что мы можем предпринять дальнейшие шаги по углублению европейской интеграции на данный момент", - заявил Шойбле в четверг, 20 апреля, в кулуарах встреч Международного валютного фонда в Вашингтоне."Нам нужно реагировать на актуальные вопросы так, чтобы они были явно европейскими, и нам нужно найти европейские решения острых проблем", - добавил он."Нам нужны гибкие скорости, различные группы и стран, "коалиции желающих", независимо от того, как вы хотите назвать это в конкретной ситуации", - подчеркнул министр финансов Германии.