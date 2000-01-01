Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 20.04 18:22   MIGnews.com

Германия: После Brexit будет лишь "коалиция желающих" в ЕС

В настоящий момент нереалистично предпринимать дальнейшие шаги по интеграции в Европейский союз, и после того, как Великобритания покинет блок, его оставшиеся члены должны быть готовы сформировать "коалицию желающих", как заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, нереалистично думать, что мы можем предпринять дальнейшие шаги по углублению европейской интеграции на данный момент", - заявил Шойбле в четверг, 20 апреля, в кулуарах встреч Международного валютного фонда в Вашингтоне.

"Нам нужно реагировать на актуальные вопросы так, чтобы они были явно европейскими, и нам нужно найти европейские решения острых проблем", - добавил он.

"Нам нужны гибкие скорости, различные группы и стран, "коалиции желающих", независимо от того, как вы хотите назвать это в конкретной ситуации", - подчеркнул министр финансов Германии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:20
СКР установил источник финансирования теракта в метро Питера
18:57
Главу МИД Швейцарии критикуют за про-ХАМАСскую политику
18:42
Израиль: рабочая неделя станет короче на час  
17:52
В Пакистане 3 женщины убили мужчину за "богохульство"
17:31
Хорошая традиция: подарки работодателей израильтянам
17:23
Тело Ленина могут захоронить
16:55
Иран советует США "выполнить их собственные обязательства"
16:37
Мужчина угрожал убить медсестру в больнице Бейлинсон
15:54
В Китае супруги подрались на взлетно-посадочной полосе
15:34
Министр Кац: я знаю, кто меня заказал
15:13
Раввин Тель-Авива: Мы теперь как чужаки в собственном городе
14:29
Песков: сигналы о гонениях на геев в Чечне не подтвердились
14:12
В Ливане арестован "израильский шпион"
13:57
Французский артист стал "отцом" четырем цыплятам
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus