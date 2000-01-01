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flickr 20.04 16:55   MIGnews.com

Иран советует США "выполнить их собственные обязательства"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в четверг, 20 апреля, что США должны выполнить свои обязательства, согласованные в знаменательной ядерной сделке 2015 года, а не выдвигать обвинения против Исламской Республики.

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул в Twitter, что Соединенные Штаты должны "выполнить свои собственные обязательства" в ответ на комментарий госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Госсек США Тиллерсон заявил в письме спикеру Палаты представителей Полу Райану, главному республиканцу в Конгрессе, что Иран соблюдает соглашение 2015 года, однако высказывал опасения относительно его роли в качестве государственного спонсора терроризма.
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