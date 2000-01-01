20.04 16:22 MIGnews.com

КНДР предостерегает: "Не связывайтесь с нами!"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

МИД Израиля призвал граждан воздержаться от поездок в Северную Корею "независимо от целей", сославшись на "возрастание напряженности в регионе".Государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты ищут способы оказать давление на Северную Корею в связи с ядерной программой государства, поскольку северокорейские государственные СМИ предостерегли американцев о "сверхсильном превентивном ударе" и сказали: "Не связывайтесь с нами".Президент США Дональд Трамп занял жесткую позицию в отношении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который отверг призывы единственного крупного союзника Китая и продолжил ядерные и ракетные программы в нарушение санкций Совета Безопасности ООН.Изолированная Северная Корея регулярно угрожает уничтожить Японию, Южную Корею и Соединенные Штаты, а также провела неудачное испытание ракеты в воскресенье, 16 апреля, на следующий день после того, как на параде в Пхеньяне была установлена огромная демонстрация ракет."Мы рассматриваем полный статус Северной Кореи, как с точки зрения государственной поддержки терроризма, так и с других сторон, с помощью которых мы можем оказать давление на режим в Пхеньяне", - заявил Тиллерсон журналистам в Вашингтоне в среду, 19 апреля.Вице-президент США Майк Пенс в рамках тура по азиатским союзникам неоднократно заявлял, что "эпоха стратегического терпения" в отношении Северной Кореи закончилась.Спикер Палаты представителей США Пол Райан, находящийся с визитом в Лондоне, заявил, что военный вариант должен быть частью давления."Допустить, чтобы этот диктатор имел такую власть, - это не то, что могут позволить себе допустить цивилизованные нации", - сказал Пол Райан, ссылаясь на Ким Чен Ына.Райан отметил, что он воодушевлен результатами усилий по сотрудничеству с Китаем по снижению напряженности, и заявил, что неприемлемо, чтобы Северная Корея могла ударить по союзникам ядерным оружием.Северная и Южная Корея технически все еще находятся в состоянии войны, потому что их конфликт 1950-53 годов закончился перемирием, а не мирным договором.Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хван Кио-ан на встрече с высокопоставленными чиновниками в четверг, 20 апреля, неоднократно призывал министерства обороны и безопасности сохранять бдительность.Министерство обороны сообщило, что военно-воздушные силы США и Южной Кореи проводят ежегодные учения под кодовым названием "Max Thunder", которые продлятся до 28 апреля. Северная Корея регулярно называет такие учения подготовкой к вторжению.Северная Корея предостерегла о ядерном ударе по Соединенным Штатам, если ее спровоцируют. КНДР заявила, что разработала ракету, способную атаковать США, однако официальные лица и эксперты полагают, что настало время освоить необходимые технологии, включая миниатюризацию ядерной боеголовки.В свете обострившейся напряженности в регионе, во вторник министерство иностранных дел Израиля распространило общее предупреждение о передвижениях, призывая своих граждан воздержаться от поездок в Северную Корею."Учитывая тот факт, что у государства Израиль нет дипломатических отношений с Северной Кореей, если израильский гражданин столкнется с каким-либо бедствием во время своего пребывания там, израильские представители не смогут оказать помощь или дать какой-либо ответ. Министерство иностранных дел хотело бы подчеркнуть, что решение о посещении Северной Кореи принимается на усмотрение конкретного лица и на его страх и риск", - говорится в заявлении.