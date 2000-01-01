20.04 15:34 MIGnews.com

Министр Кац: я знаю, кто меня заказал

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Министр социальной защиты Израиля Хаим Кац заявил в интервью израильскому радио,что ему известно, кто стоит за кампанией нападок против него.По словам Каца, речь идет об Ури Йогеве, начальнике управления государственных компаний. Кац сказал: “Йогев платит подразделению полиции, занимающемуся расследованием. Вы можете сами проверить в google”.Он также пожаловался на то, что целясь в него, совершают большую несправедливость в отношении его сына. Сын Каца , член профсоюзного комитета государственного оборонного концерна IMI, был арестован в рамках расследования дела о коррупции в этой структуре.Кацу заявил: “Целяться в папу, а стреляют в ребенка”.Кац сказал: “Я подал жалобу в полицию. Я подал жалобу в качестве министра, действующего министра, которому хочет навредить чиновник”.