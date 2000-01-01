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Министр Кац: я знаю, кто меня заказал 20.04 15:34   MIGnews.com

Министр Кац: я знаю, кто меня заказал

Министр социальной защиты Израиля Хаим Кац заявил в интервью израильскому радио,что ему известно, кто стоит за кампанией нападок против него.

По словам Каца, речь идет об Ури Йогеве, начальнике управления государственных компаний. Кац сказал: “Йогев платит подразделению полиции, занимающемуся расследованием. Вы можете сами проверить в google”.

Он также пожаловался на то, что целясь в него, совершают большую несправедливость в отношении его сына. Сын Каца , член профсоюзного комитета государственного оборонного концерна IMI, был арестован в рамках расследования дела о коррупции в этой структуре.

Кацу заявил: “Целяться в папу, а стреляют в ребенка”.

Кац сказал: “Я подал жалобу в полицию. Я подал жалобу в качестве министра, действующего министра, которому хочет навредить чиновник”.
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