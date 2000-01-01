Песков: сигналы о гонениях на геев в Чечне не подтвердились
Информация о преследовании гомосексуалистов в Чечне не подтверждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
"Хочется подчеркнуть, что сигналы не подтверждаются", - сказал он журналистам, комментируя состоявшуюся накануне встречу президента РФ Владимира Путина и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, на которой обсуждалась данная тема.
Песков отметил, что в ходе встречи глава Чечни еще раз заявил, что, по мнению руководства возглавляемой им республики, соответствующие сообщения СМИ являются искажением реальности и клеветой. Кадыров также сказал, что "общественное мнение в республике к этой клевете относится весьма непримиримо, не принимает эту клевету, и что руководство, естественно, борется и будет бороться с клеветой в установленных законом рамках, оспаривая ее".
Пресс-секретарь президента напомнил, что российские правоохранительные органы уже заявляли о том, что они проверяют появившуюся в СМИ информацию о преследовании геев в Чечне - в частности, этой темой занимаются Следственный комитет и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Он добавил, что не знает иных способов защитить себя, кроме обращения в правоохранительные органы, которые в данном случае не поступали.
"Мы знаем, что когда нарушается закон, гражданин идет и жалуется в полицию, жалуется в СМИ. (...) Но нет никаких людей, где, скажите, кто эти люди, где они живут?", - отметил Песков на ремарку журналистов, что они получали соответствующие обращения.
"Речь идет о каких-то фантомных жалобах, совершенно обезличенных", - добавил пресс-секретарь президента.
В понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также назвала вероятным "ложным доносом" сообщения о похищениях гомосексуалистов в Чечне.
Кроме того, Песков заявил, что Кадыров назвал безосновательной информацию об угрозах в адрес журналистов, которые пишут о проблемах геев в Чечне, - о них, по словам Кадырова, "не может быть и речи"
Ранее "Новая газета" разместила заявление, в котором сообщила об угрозах в адрес журналистов издания в связи с материалом, где говорилось о преследовании ЛГБТ-сообщества в Чечне.