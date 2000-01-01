20.04 17:31 MIGnews.com

Хорошая традиция: подарки работодателей израильтянам

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В Израиле существует традиция вручения работникам подарка от работодателя два раза в год: на Рош Ха Шана и на Песах. Размер подарка, как известно, напрямую зависит от места работы и если работники госкомпаний, наряду с работниками предприятий с сильными рабочими комитетами, рассчитывают на подарок стоимостью в тысячу шекелей и более, большинство наемных работников в Израиле получат подарок стоимостью до 350 шекелей.Согласно исследованию, проведенному компанией «Sodexo» в почти 100 компаниях, 7% работников получат подарки стоимостью свыше 700 шекелей, а 8% получат скромные подарки стоимостью до 100 шекелей. Большинство работодателей — 65% —подарят своим работникам пластиковые подарочные карты с суммой денег на них, 16% предпочитают подарить праздничные наборы, 13% подарят наличные. По оценкам, предприятия тратят на такие подарки около 4 млрд. шекелей каждый год.Самые щедрые подарки на праздник Песах получат работники предприятий «Мертвого моря», компании «Ротем Амперт», Министерства обороны, группы компаний «БАЗАН» — от 1400 до 1800 шекелей. Работники «Электрической компании», Управления аэропортов, Банка Израиля, концернов «Авиационная промышленность» и «Эльбит» получат по 1.200 шекелей. В компаниях «Тадиран солелот», «Пелефон», «Макорот», в Министерстве главы правительства работники получат по 1.000 шекелей.Подарок в размере 850-950 шекелей получат служащие банка «Мизрахи-Тфахот», сотрудники больниц «Вольфсон» и «Асаф а-рофе», муниципалитета Эйлата.Подарок в размере 700-750 шекелей выделит руководство концерна «Тева», сотового оператора «Селком», Почты Израиля, больниц «Зив» и «Алин», банка «Дисконт», университета Бар-Илан, Института стандартов, больничной кассы «Меухедет», министерства связи, министерства энергетики и инфраструктуры.По 500-600 шекелей получат сотрудники страховой компании «Мигдаль», Министерства экономики, министерства просвещения, Открытого университета, сети «Шуперсаль», кооператива «Дан», Управления израильских железных дорог, муниципалитетов Кфар-Сабы, Хайфы и Тель-Авива, больниц «Асута» и «Ихилов», компаний «Осем», «Эль-Аль».Всего 400-450 шекелей получат сотрудники банка «Леуми», 300-350 шекелей получат сотрудники предприятия «Нешер» и члены профсоюза учителей, 200-280 шекелей – сотрудники «Эгед таавура». Работникам «Безек он-лайн» придется довольствоваться 120 шекелями.Конечно же все эти данные не касаются высшего руководящего звена крупных компаний, размер зарплат которых требует подарки другого уровня. Согласно оценкам, сумма их подарка составит в среднем от 5000 до 7000 шекелей.