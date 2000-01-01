21.04 09:29 MIGnews.com

Справедливые тарифы: Минздрав Израиля наводит порядок

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Среди вещей, которые вызывают искреннее возмущение у каждого из нас, достойное место занимают тарифы платных стоянок при больницах. К сожалению, посещение больниц не является чем-то из ряда вон выходящим, будь то обращение в приемный покой или посещение госпитализированных родственников или знакомых. Тех, кто изредка попадает в подобную ситуацию, тарифы стоянки просто выведут из себя, но для тех, кто вынужден ежедневно навещать больного родственника, стоянка может вылиться в гигантскую сумму. Неоднократно предпринимались попытки изменить ситуацию и отрегулировать размер оплаты, не обошло вниманием эту проблему и нынешнее руководства министерства здравоохранения. Согласно черновику реформы, переданному Минздравом руководству больниц, больные, проходящие диализ, а также онкологические больные (и сопровождающие их), будут полностью освобождены от оплаты парковки в больницах. То же самое будет касаться родителей недоношенных детей, инвалидов, имеющих соответствующее удостоверение, членов семей госпитализированных солдат. Пациенты, проходящие процедуры более месяца (к примеру, дневная госпитализация), будут освобождены от оплаты парковки в том случае, если они прибывают в больницу как минимум два раза в неделю.Будет положена льгота и тем, кто госпитализирован в больнице, а машина, по какой-либо причине, припаркована на платной парковке возле больницы. После 14 дней госпитализации они получат полное освобождение от уплаты (сегодня эта льгота полагается после 30 дней госпитализации).Министерство здравоохранения пришло к соглашению с министерством финансов о выделении финансирование на реализацию реформы в размере 25 миллионов шекелей в год. Бюджет будет выделяться на каждую больницу в зависимости от ее размеров. На первом этапе реформа коснется государственных больничных комплексов, а затем будет расширена. Вместе с этим, под ее действие не попадут частные больницы.Реформа несет в себе несколько проблем. Прежде всего, на тех парковках возле больниц, где на сегодняшний день взимается менее 20 шекелей в день, тариф будет увеличен до 20 шекелей. Вторая проблема состоит в том, что парковки возле больниц могут быть облюбованы теми, кто не прибыл в больницу, а просто решил сэкономить на оплате стоянки. В Минздраве обещают сделать все возможное, чтобы найти решение этой проблемы.