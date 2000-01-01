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Либерман приветствует решение о торговле в субботу 20.04 13:20   MIGnews.com

Либерман приветствует решение о торговле в субботу

Министр обороны, лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман приветствовал решение БАГАЦа, в соответствии с которым будет разрешена работа супермаркетов и торговых комплексов в Тель-Авиве по субботам.

«Речь идет о городском законе, который, с одной стороны, позволяет сохранить статус субботы в качестве выходного дня, а с другой, дает возможность большому количеству граждан отдыхать в этот день так, как они пожелают. Тель-Авив имеет свой собственный характер, складывавшийся с момента основания Израиля, и нет никаких причин для того, чтобы государство вмешивалось в сложившуюся ситуацию, нанося ущерб традиционному городскому облику», - подчеркнул Авигдор Либерман.
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