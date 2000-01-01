23.04 07:07 MIGnews.com

Израиль: Судьи недовольны пенсиями

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Судебная система Израиля, которая и так тонет в море исков и разбирательств, может погрузиться в полных хаос на фоне угрозы судей объявить забастовку. Последние требуют реализации рекомендаций специальной комиссии, которая еще в декабре 2014 года рекомендовала улучшить пенсионные условия судей. Речь идет о том, что судьям, назначенным до 1999 года, полагалась бюджетная пенсия, позволяющая после выхода на пенсию по достижению 70-летнего возраста, получить — в зависимости от должности и статуса — от 60 до 80 тысяч шекелей в месяц. Так, к примеру, рекордсменом по размеру пенсии в государственном секторе в 2014 году стал бывший судья Высшего суда справедливости, получающий 88.607 шекелей в месяц, что более чем на 50% выше, чем пенсия рекордсмена среди министров и депутатов Кнессета, который получал «всего»57.400 шекелей в месяц.По сравнению со «старожилами», судьи, назначенные после 1999 года, имеют право на обычную накопительную пенсию. Таким образом образовалось, как это часто происходит в государственном секторе, две прослойки: привилегированная прослойка с бюджетной пенсией и более молодая и намного менее привилегированная прослойка. Естественно, что более слабая прослойка начал выражать свое возмущение, что и стало причиной создания комиссии. В конце 2014 года комиссия опубликовала свои выводы, включающие три основных пункта, призванных улучшить положение судей: увеличение отчислений до максимума — 22,8% и одноразовые дотации в рамках пенсионных отчислений в размере 9-12 зарплат. Если в первых двух рекомендациях была своя логика, то третья является из рада вон выходящей и проблематичной. Она предлагает создать механизм промежуточной пенсии в размере десятков тысяч шекелей для судей, в которых система не нуждается и работой которых она не довольна. Предполагается не увольнять их, а отправлять на досрочную пенсию, сохранив все права.По оценкам, речь идет о 15-40 тысяч шекелей в месяц, что превращает судей в элиту по сравнению с миллионами наемных работников в Израиле. И это при том, что условия труда судей несравнимы с условиями труда большинства работников как частного, так и государственного секторов. В дополнение к условиям, судьи не должны думать о проблемах занятости в преклонном возрасте. После выхода на пенсию перед бывшими судьями открываются широкие возможности работы в качестве арбитров и посредников в решении конфликтов, юридических консультантов и преподавателей в высших учебных заведениях.Вне всякого сомнения, у судей тяжелая работа, требующая максимальной отдачи и большого багажа знаний. Вместе с этим, в стране, где у сотен тысяч наемных работников вообще нет пенсии, и они вынуждены жить на пособия по достижению пенсионного возраста, правительство не может себе позволить продолжать улучшать положение более обеспеченных прослоек, игнорируя самых слабых.