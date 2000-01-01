20.04 13:04 MIGnews.com

Ликвидирован криминальный центр по "легализации" мигрантов

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В Твери сотрудники ФСБ России вместе со спецподразделением Росгвардии пресекли деятельность преступной группы, которая долгое время занималась незаконной легализацией в регионе иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 Уголовного кодекса России ("Организация незаконной миграции").По данным следствия, для постановки приезжих на миграционный учет использовались поддельные документы. Проживание им оформляли тоже незаконно — в хостелах, сообщает телеканал "Россия 24". Также фиктивно они устраивали мигрантов на работу.Таким образом, по данным Центра общественных связей ФСБ, были легализованы больше полутора тысяч человек. В ведомстве отмечают, что подобные действия преступников могут способствовать осложнению криминогенной обстановки и возникновению террористических угроз. Так в Россию могут проникать лица, находящиеся в розыске, представители международных террористических организаций, которые в дальнейшем занимаются пропагандой религиозно-экстремистской идеологии и вовлечением в террористическую деятельность российских граждан.