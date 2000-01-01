20.04 13:15 MIGnews.com

Эрдоган обвинил Обаму в поддержке терроризма

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Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил бывшего президента США Барака Обаму в поддержке сирийского Демократического союза (PYD) и сил самообороны сирийских курдов (YPG), сообщает Аль-Джазира.Власти страны считают, что обе организации связаны с Рабочей партией Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией."Между США и Турцией есть соглашение о борьбе с PПK, оно действовало и в период президентства Обамы. Однако, к сожалению, он обманул Турцию в вопросе противодействия PYD и YPG", - отметил Эрдоган.Президент Турции добавил, что намерен обсудить поддержку PYD и YPG во время встречи с лидером США Дональдом Трампом. Он выразил надежду, что позиция новой администрации по этому вопросу изменится.