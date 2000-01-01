Фийон: Крым исторически русская территория

Россия никогда не уйдет из Крыма, который исторически является ее территорией. Об этом заявил кандидат на пост президента Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон в интервью газете Le Figaro.
"Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет", — говорит политик.
Фийон отметил, что в крымском вопросе необходимо учитывать "два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа": уважение границ и право народов на самоопределение.
"Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения", — отметил политик.
Кандидат от республиканцев также предложил организовать конференцию под эгидой ООН, "которая позволит найти решение по крымскому вопросу".
Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума, подавляющее большинство участников которого проголосовали за это решение. Киев отказывается признавать итоги плебисцита, называет полуостров оккупированной территорией и требует вернуть его. Москва настаивает, что процедура была проведена в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".