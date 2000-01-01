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20.04 11:36   MIGnews.com

Ортодоксы: решение БАГАЦ по шабату разрушает коалицию

Фракции ультра-ортодоксов в Кнессете возмущены решением БАГАЦ, разрешившего работу магазинов, киосков и ресторанов в Тлеь-Авиве в шабат.

Министр здравоохранения Яаков Лицман (Яадут а-Тора) заявил: “Суд превратил себя во всесильного лидера, топчущего Кнессет”.

Исраэль Эйхлер, депутат Кнессета от партии Лицмана говорит: “Высший Суд Справедливости превратился в диктатуру”

Источник в партии заявил второму каналу израильского ТВ: “ Мы не пойдем на компромисс по шабату, и не имеет никакого значения, что там было написано в коалиционном соглашении. Если БАГАЦ вздумал, что он может конкурировать с министром внутренних дел Арье Дери - у нас есть инструменты, с помощью которых мы покажем, кто хозяин в доме. Эта проблема будет быстро разрешена, и члены коалиции последуют за нами. Мы в этом правительстве голосовали за те вещи, в которые мы не верили. Теперь очередь других. Шабат для них не мене важен, чем для них - налог на третью квартиру или корпорация “Кан”.

Религиозные партии требуют, чтобы “статус-кво был сохранен”, и чтобы “законы, касающиеся религии неукоснимо исполнялись”.

Между тем, министр АрьеДери обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту с требованием предпринять действия против решения БАГАЦ по шабату в Тель-Авиве.
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