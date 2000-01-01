20.03 09:28 MIGnews.com

Британия недовольна реакцией Израиля на отравление Скрипаля

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Британия заявила протест в связи с формулировками израильского министерства иностранных дел в заявлении, осуждавшем покушение на Сергея Скрипаля и применение нервно-паралитического газа на британской территории.Вечером в четверг, 15 марта, в Twitter внешнеполитического ведомства Еврейского Государства был опубликован максимально размытый твит, в котором даже напрямую не упоминается само отравление."Израиль со всей серьезностью относится к произошедшему в Великобритании событию и решительно его осуждает. Мы надеемся, что международное сообщество будет сотрудничать во избежание подобного в дальнейшем", - говорится в заявлении МИДа.Таким образом, Израиль присоединился к США, Франции и Германии, которые уже поддержали Великобританию на фоне случившегося. Единственным отличием является то, что все упомянутые страны напрямую винят в отравлении Кремль.