США ответили на оскорбления Аббаса в адрес посла

Специальный представитель президента США Джейсон Гринблатт жестко раскритиковал вчерашнее публичное заявление Махмуда Аббаса, в котором глава ПА оскорбил американского посла в Израиле Дэвида Фридмана и открыто назвал его "сукиным сыном" и "поселенцем".
"Абу-Мазену пришло время выбирать между риторикой ненависти и реальными действиями во благо своего народа, включая движение к миру и процветанияю", - написал Гринблатт в своем Twitter. Он также назвал слова Абу-Мазена "неуместными".
По словам Гринблатта, пришло время, когда палестинский лидер должен сделать выбор между пропагандой ненависти и практическими усилиями, в результате которых палестинцы получат мир и процветание.
Гринблатт подчеркнул, что США остаются приверженными делу мира и продолжают предпринимать усилия для продвижения к соглашению между Израилем и палестинцами.
По словам представителя президента США, в Белом доме завершают подготовку новой мирной инициативы, которую, по его словам, начнут продвигать, когда "созреют условия для этой цели".
Оскорбления Абу-Мазена подвергла критике и пресс-служба Государственного департамента США, отметившая, что комментарии такого рода не помогают ни самим палестинцам, ни мирному процессу.
Напомним, что выступая в понедельник, 19 марта, в Рамалле глава ПА Махмуд Аббас возложил на ХАМАС ответственность за покушение на премьер-министра автономии Рами Хамдаллу и главу палестинской разведки Маджада Фарджа.