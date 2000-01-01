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США ответили на оскорбления Аббаса в адрес посла | Фото:20.03 09:38   MIGnews.com

США ответили на оскорбления Аббаса в адрес посла

Специальный представитель президента США Джейсон Гринблатт жестко раскритиковал вчерашнее публичное заявление Махмуда Аббаса, в котором глава ПА оскорбил американского посла в Израиле Дэвида Фридмана и открыто назвал его "сукиным сыном" и "поселенцем".

Об этом во вторник, 20 марта сообщает The Times of Israel.

"Абу-Мазену пришло время выбирать между риторикой ненависти и реальными действиями во благо своего народа, включая движение к миру и процветанияю", - написал Гринблатт в своем Twitter. Он также назвал слова Абу-Мазена "неуместными".

По словам Гринблатта, пришло время, когда палестинский лидер должен сделать выбор между пропагандой ненависти и практическими усилиями, в результате которых палестинцы получат мир и процветание.

Гринблатт подчеркнул, что США остаются приверженными делу мира и продолжают предпринимать усилия для продвижения к соглашению между Израилем и палестинцами.

По словам представителя президента США, в Белом доме завершают подготовку новой мирной инициативы, которую, по его словам, начнут продвигать, когда "созреют условия для этой цели".

Оскорбления Абу-Мазена подвергла критике и пресс-служба Государственного департамента США, отметившая, что комментарии такого рода не помогают ни самим палестинцам, ни мирному процессу.

Напомним, что выступая в понедельник, 19 марта, в Рамалле глава ПА Махмуд Аббас возложил на ХАМАС ответственность за покушение на премьер-министра автономии Рами Хамдаллу и главу палестинской разведки Маджада Фарджа.
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