СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру
Журналисты телеканала Channel 4 раскрыли сведения о вмешательстве британской аналитической компании Cambridge Analytica в президентские выборы более чем в 200-от стран мира, среди которых Нигерия, Кения, Чехия и Аргентина.
Сообщается, сотрудники канала встречались с представителями фирмы под видом клиента, которые хочет повлиять на выборы в Шри-Ланке, и вели тайную съемку их встреч в отелях Лондона с ноября 2017 года по январь 2018-го. На одной из встреч глава Cambridge Analytica Александр Нинкс рассказал, что компания не раз прибегала к "грязным трюкам", чтобы успешно выполнять поставленную перед ними работы.
"Мы предлагали кандидату большую сумму на финансирование его предвыборной кампании в обмен на землю, например, записывали это на видео, а затем размывали лицо нашего человека и выкладывали запись в интернет", - цитирует Никса телеканал на своем сайте. Также, по словам телеканала, аналитическая компания не раз отправляла к домам кандидатов проституток и выкладывала в социальной сети компрометирующие данные о них. При этом по желанию клиента она могла действовать не от собственного имени, а использовать фальшивые, маскируясь под студента, выполняющего учебные работы в университете или туриста из другой страны.
Между тем в Cambridge Analytica подтвердили, что встречались с журналистами телеканала, но подчеркнули, что их слова были неверно истолкованы. В компании также уверили, что после нескольких встреч, руководящие сотрудники перестали встречаться с представителями прессы, так как у них были серьезные сомнения относительно их намерений.
Ранее в газете The New York Times был опубликован материал, в котором утверждалось, что британская фирма собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателя. По данный издания, созданный алгоритм облегчал рассылку политической рекламы в соцсетях с целью потенциально повлиять на голоса их пользователей.