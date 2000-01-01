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После Африна: турки очистят Сирию и вторгнутся в Ирак 20.03 07:02   MIGnews.com

После Африна: турки очистят Сирию и вторгнутся в Ирак

18 марта турецкая армия взяла один из главных бастионов сирийских курдов, Африн. Курды вывели основную часть своих сил из города без боя.

Президент Турции Тайеп Реджеп Эрдоган, празднуя победу заявил, что операция турецкой армии будет продолжена и расширена на восточную Сирию и северный Ирак.

Турецкие военные намерены занять города, находящиеся под контролем курдской милиции YPG - Манбидж, Кобани, Тель Абайяд, Расулайян и Камышли - “до тех пор, пока террористический коридор не будет уничтожен”.

В Манбидж размещены американские военные, что создает угрозу прямого столкновения между США и Турцией.

Турция предупредило центральное иракское правительство в Багдаде о том, что она намерена атаковать курдские базы в Синджар близ сирийской границы, в случае, если Ирак не предпримет против курдов собственных акций.

Эрдоган заявил: “Если вы сами можете это сделать - делайте. Если нет - однажды ночью турецкая неожиданно войдет в Синджар и очистит этот район от PKK”.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил о совместной операции турецкой и иракской армии против курдов в Синджар, которая может начаться после иракских выборов 12 мая.
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