21.03 07:17 MIGnews.com

Кац: Абу Мазен – главарь террористической группировки

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац прокомментировал публичное оскорбление посла США в Израиле Дэвида Фридмана председателем ПА Махмудом Аббасом.На своей странице в Twitter Кац написал:"Оскорбительными высказываниями в адрес президента США Дональда Трампа и американского посла в Израиле Дэвида Фридмана и своим отказом осудить террор против евреев, Абу Мазен еще раз доказал, что он остается главой террористической группировки, а не политическим лидером, который стремится к миру и благополучию своего народа. Продолжая в том же духе, Абу Мазен рискует остаться лишь короткой сноской на полях страниц истории".Напомним, что 19 марта председатель ПА публично назвал Фридмана "сукиным сыном" и "колонизатором".