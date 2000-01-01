20.03 20:28 MIGnews.com

Нетаниягу: мигранты из Африки хуже, чем террористы на Синае

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что пограничный забор, построенный вдоль границы с Синаем, сдерживает "наводнение" мигрантов из Африки, которые по его словам хуже, чем атаки террористов на Синайском полуострове.Об этом глава израильского правительства сообщил во время конференции в Димоне."Израиль окружен форпостами радикального ислама, и поэтому нам нужно охранять наши границы. Мы завершили крупную операцию: строительство пограничного заграждения длиною более чем 200 километров вдоль границы с Синаем. Если бы не заграждение, мы оказались бы в безвыходной ситуации: атаки террористических ячеек на Синае и, что самое ужасное, приток незаконных мигрантов из Африки.Мы говорим о еврейском и демократическом государстве, о том, как мы гарантируем еврейское и демократическое государство с пятьюдесятью тысячами, а затем сотнями тысяч, а затем и со ста пятьюдесятью тысячами инфильтратов в год. Получаем миллион, полтора миллиона, и можно "закрывать лавочку". Но мы не закрыли "лавочку". Мы воздвигли пограничные заграждения, и пока нас беспокоят проблемы безопасности, мы вкладываем значительные инвестиции в инфраструктуру", - резюмировал премьер-министр Израиля.