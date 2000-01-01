20.03 21:57 MIGnews.com

Европейские лидеры обсудят инцидент в Солсбери

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В Брюсселе 22-23 марта будет походить саммит, на котором лидеры ЕС будут говорить о газовой атаке в Солсбери, и возможных ее последствиях. Как известно, в атаке обвиняют российскую сторону, но вопрос санкций еще никто не поднимал, об этом журналистам рассказал высокопоставленный европейский дипломат.По словам дипломата, президент ЕС Дональд Туск общался с британским премьером Терезой Мэй, после чего публично сообщил о солидарности и поддержке Британии в этой ситуации - это будет отображено в выводах ЕС.Он предположил, что Мэй проинформирует коллег о развитии последних событий, и они повторно могут обсудить проект выводов.Более того, официальный Лондон не обращался к Брюсселю с запросом относительно дополнительных санкций.Как известно, сейчас ведется дискуссия о возможных мероприятиях на уровне глав Минфинов.По информации чиновника, Туск предложил усилить устойчивость ЕС к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, включая тесное сотрудничество институтов ЕС, с НАТО.