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Европейские лидеры обсудят инцидент в Солсбери 20.03 21:57   MIGnews.com

Европейские лидеры обсудят инцидент в Солсбери

В Брюсселе 22-23 марта будет походить саммит, на котором лидеры ЕС будут говорить о газовой атаке в Солсбери, и возможных ее последствиях. Как известно, в атаке обвиняют российскую сторону, но вопрос санкций еще никто не поднимал, об этом журналистам рассказал высокопоставленный европейский дипломат.

По словам дипломата, президент ЕС Дональд Туск общался с британским премьером Терезой Мэй, после чего публично сообщил о солидарности и поддержке Британии в этой ситуации - это будет отображено в выводах ЕС.

Он предположил, что Мэй проинформирует коллег о развитии последних событий, и они повторно могут обсудить проект выводов.

Более того, официальный Лондон не обращался к Брюсселю с запросом относительно дополнительных санкций.

Как известно, сейчас ведется дискуссия о возможных мероприятиях на уровне глав Минфинов.

По информации чиновника, Туск предложил усилить устойчивость ЕС к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, включая тесное сотрудничество институтов ЕС, с НАТО.
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