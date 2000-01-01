Меркель хочет, чтобы ЕС избежал торговой войны с США
Германия как страна-представитель и сторонник свободной торговли рассчитывает, что Евросоюзу посчастливится найти решение с американской стороной в споре о ввозных пошлинах и избежать торговой войны. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Ирландия Лео Варадкаром.
Меркель отметила, что Германия является сторонником протекционистских мер и хочет действовать в рамках многосторонней системы ВТО, поэтому страна надеется на то, что ей не нужно будет реагировать на американские пошлины.
Сейчас еврокомиссар по торговле Сесилией Мальмстрем и американское правительство активно обсуждают ситуацию. Ранее эту тему глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер обсудил с американским коллегой Уилбуром Россом, пишет ТАСС.
Меркель напомнила, что председатели Минфинов стран-участниц G20 встречались в Аргентине, поэтому она рассчитывает на какое-то решение.
Как известно, американский лидер 8 марта заверил подписью распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности (25% для стали и 10% для алюминия). При этом он не исключил, что ряд государств будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.
Ранее правительство ФРГ сообщало о том, что нужно не допустить возникновения торгового конфликта между США и ЕС в связи с новыми ограничениями. Берлин уверен, что это отрицательно скажется на конъюнктуре по обе стороны Атлантики.