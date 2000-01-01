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В Китае будут сильнее следить за госслужащими 20.03 03:10   MIGnews.com

В Китае будут сильнее следить за госслужащими

Во вторник, 20 марта, Высший законодательный орган КНР - Всекитайское собрание народных представителей поддержало ужесточение контроля деятельности госслужащих. Сообщается, что такое решение поддержали 2914 депутатов, 28 - выступили против, еще 18 воздержались.

Так, в государстве появится новый наблюдательный орган, его создадут согласно принятому закону.

Планируется, что Национальная наблюдательная комиссия будет бороться со всеми проявлениями коррупции и злоупотреблением полномочиями, пишет DW.

Новый орган имеет полное право проводить расследования вне зависимости от судебных органов, задерживать и арестовывать подозреваемых на шесть месяцев без необходимости судебного решения.
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