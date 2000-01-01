20.03 16:47 MIGnews.com

Испания: произраильская организация предстанет перед судом

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Произраильская организация ACOM, которая активно противостоит движению BDS на территории Испании, предстанет перед судом. Об этом сообщает агентство JTA во вторник, 20 марта.Отмечается, что это первый в истории страны случай, когда произраильская организация привлекается к суду за свою деятельность.ACOM и ее лидера Энджела Маса обвиняют в разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию.Иск против организации в прошлом месяце подал Комитет солидарности с арабами. Это пропалестинская структура, которая получает финансирование от целого ряда муниципалитетов Испании.Судьи рассмотрели 70-страничное исковое заявление Комитета, и решили, что оно заслуживает дальнейшего судебного пересмотра.В свою очередь Энджел Мас заявил, что "неприятно удивлен и разочарован" решением суда, которое по его словам, является "попыткой злоупотребления испанской судебной системой с целью пропаганды".При этом он подчеркнул, что уверен в своей невиновности и готов предстать перед любым судом.По меньшей мере, 7 испанских городов отказались поддерживать антиизраильское движение благодаря деятельности активистов из ACOM.Также 16 других отменили или же отложили реализацию уже принятых в пользу произраилськой организации решений.