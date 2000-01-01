20.03 14:54 MIGnews.com

ООН: режим ЧС в Турции - прикрытие для борьбы с инакомыслием

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Правозащитники обвинили президента Турции Реджепа Эрдогана в борьбе с неугодной точкой зрения в стране, прикрываясь режимом чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в докладе офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.Отмечается, что документ был подготовлен на основе анализа всех поступающих сведений их страны в период с 1 января по 31 декабря 2017 года.В тексте говорится о том, что постоянное продление действия режима чрезвычайного положения привело к массовым нарушениям прав человека. В частности, речь идет о пытках, плохом обращении, незаконном и безосновательном задержании, а также об ограничениях прав на свободы собрания и выражение мнения. При этом эксперты предупредили, что постоянное продление действий режима ЧС может иметь плохие последствия для страны, повлияв на ее социально-экономическую и институционную ситуацию.Авторы документа признают, что государство столкнулось серьезной проблемой, когда в 15 июля 2016 года пережила попытку военного переворота, однако, как они отмечают, чрезмерное злоупотребление своими возможностями, указывает на желание турецкий властей подавить в стране любую форму критики или несогласия.Также УВКПЧ ООН подчеркивают, что меры, ограничивающие права граждан в режиме чрезвычайной ситуации не должны переступать рамки того, уровня, который крайне необходим в сложившейся ситуации. Меры должны быть пропорциональны, и ограничены в сроке их действия, географическом охвате и объеме, уточняют эксперты.Кроме того, представители ООН выразили мнение, что Турция должна немедленно прекратить действие режима ЧС, возобновить нормальную работу своих институтов и отозвать все законодательные документы, которые напрямую противоречат ее международным обязательствам в области прав человека.