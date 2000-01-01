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Мэр Димоны требует назвать аэропорт именем Нетаниягу 20.03 14:36   MIGnews.com

Мэр Димоны требует назвать аэропорт именем Нетаниягу

Бени Битон, мэр Димоны, заявил, что потребует назвать новый аэропорт на юге страны именем премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Битон официально заявит об этом на заседании правительства, которое должно пройти в Димоне.

Битон, в интервью газете Маарив заявил: “Представители прессы меня спрашивают, а не обманывает ли нас правительство такими представлениями. Я скажу на это - я очень горжусь правительством Израиля. Это - самое социальное правительство, лучшее в истории государства Израиль”.

Битон сказал: “Я знаю, что глава правительства хочет построить здесь аэропорт. Генералы - против. Мы поговорили с командирами, с бывшим генералами ВВС. Мы хотим привести их на эту встречу. Мы поднимем этот вопрос. Они этого не хотят, а мы этого хотим. Построим аэропорты и на севере и на юге страны. У нас будет аэропорт, и мы назовем его именем Биньямина Нетаниягу”.
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