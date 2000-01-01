"Консульство Франции превратилось в посольство Палестины"

Хабиб, в интервью порталу ynet заявил: “Мы воюем с терроризмом во Франции, террористы убили 250 наших граждан - и он перевозит 70 единиц оружия террористам, пользуясь французским дипломатическим паспортом? Все границы дозволенного нарушены!”
Кроме основного фигуранта по делу - шофера консульства Романа Франка, задержан его соучастник - также сотрудник консульства, отвечавший за его охрану.
Хабиб добавил: :”Я написал письмо в французский МИД. Я вчера полтора часа говорил по телефону с консулом в Иерусалиме.. Консульство превратилось в посольство Палестины, и люди в нем работают на террор… Конечно же, консул от всего открещивается и в самых сильных выражениях порицает произошедшее - но я вижу факты”.
Меир Хабиб продолжил: “В прошлом заместитель консула дал пощечину солдату ЦАХАЛа - на камеры. В 2013 сотрудника консульства поймали на контрабанде 150 кг золота и золотых монет. Французская школа в Иерусалиме - единственное место, где нет минуты молчания в день памяти жертв Холокоста. Генеральный консул передо мной извинялся. Говорил, что такого больше не будет - но что мы видим сегодня? Я спрашиваю - как мы выбираем этих людей? Сегодня речь идет уже не об алмазах и золоте - речь идет об оружии для террора!”