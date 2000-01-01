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Бенни Ганц: Нетаниягу достоин быть премьер-министром 20.03 17:11   MIGnews.com

Бенни Ганц: Нетаниягу достоин быть премьер-министром

Если премьер-министр Биньямин Нетаньяху будет избран снова, и против него не будет предъявлено уголовного обвинительного заключения, "он заслуживает быть премьер-министром".

Об этом во вторник, 20 марта заявил бывший глава штаба ИДД Бенни Ганц, сообщает Ynet.

Издание отмечает, что Ганц намерен начать политическую карьеру и выступил с рядом заявлений, позволяющей предположить, что он вступит в Ликуд и на будущих выборах пойдет в списке этой партии.

"Я рассматриваю с максимальной серьезностью возможность участия в следующих выборах. Сейчас главное решить идти в политику или нет, а остальные вопросы менее важны", - подчеркнул бывший командующий израильской армии, выступая на конференции в колледже Сапир в Сдероте.

Ганц добавил, что наблюдал работу главы правительства вблизи, когда был начальником Генштаба. "Это однозначно самая трудная должность в государстве: надо быть в тревоге 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Очень легко стоять в стороне и колотить того, кто делает эту работу".

В ходе своего высьупления он также добавил, что необходимо ограничить законом число возможных переизбраний премьер-министра.
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