Бенни Ганц: Нетаниягу достоин быть премьер-министром
Если премьер-министр Биньямин Нетаньяху будет избран снова, и против него не будет предъявлено уголовного обвинительного заключения, "он заслуживает быть премьер-министром".
Об этом во вторник, 20 марта заявил бывший глава штаба ИДД Бенни Ганц, сообщает Ynet.
Издание отмечает, что Ганц намерен начать политическую карьеру и выступил с рядом заявлений, позволяющей предположить, что он вступит в Ликуд и на будущих выборах пойдет в списке этой партии.
"Я рассматриваю с максимальной серьезностью возможность участия в следующих выборах. Сейчас главное решить идти в политику или нет, а остальные вопросы менее важны", - подчеркнул бывший командующий израильской армии, выступая на конференции в колледже Сапир в Сдероте.
Ганц добавил, что наблюдал работу главы правительства вблизи, когда был начальником Генштаба. "Это однозначно самая трудная должность в государстве: надо быть в тревоге 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Очень легко стоять в стороне и колотить того, кто делает эту работу".
В ходе своего высьупления он также добавил, что необходимо ограничить законом число возможных переизбраний премьер-министра.