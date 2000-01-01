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Яир Нетаниягу - `доминантная фигура` в деле 4000 20.03 13:22   MIGnews.com

Яир Нетаниягу - "доминантная фигура" в деле 4000

По информации 10-го канала израильского ТВ, в распоряжении полиции есть sms сообщения, отправленные сыном главы правительства Биньямина Нетаниягу, Яиром Нетаниягу, Ниру Хефецу.

В обмене сообщениями с Хефецем Яир жалуется на “негативное освещение” в материалах портала walla. Хефец на следствии показал, что Яиру было известно о тех льготах, которые предполагалось дать компании Безек, держатель контрольного пакета которой, Шауль Элович также являлся владельцем walla.

10-й канал передает слова “высокопоставленного следователя: “Яир Нетаниягу был в ярости от того, что писала. Он знал о льготах для Безека. Он - доминантная фигура в деле 4000”.
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