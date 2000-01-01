20.03 12:05 MIGnews.com

Бени Ганц готовится к выборам

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Бывший начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Бени Ганц на конференции Колледжа Сапир в Сдероте сообщил, что “серьезно изучает” вероятность участия в выборах в следующий Кнессет.Ганц также сообщил, что у него нет никаких проблем с тем, что премьером останется Биньямин Нетаниягу - до тех пор, пока против него не выдвинуты уголовные обвинения.Ганц сказал: “Я видел с очень близкого расстояния работу премьер-министра. Это - самая трудная должность в государстве, вы работаете 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Очень легко стоять в стороне и пинать тех, кто выполняет эту миссию”.Ганц заявил, что количество каденций премьер-министра в Израиле должно быть ограничено законом: “Мы должны ограничить срок нахождения на должности главы правительства. Я не говорю конкретно о Биби, я говорю о любом премьере”.Ганц объяснил, почему это необходимо сделать: “Нахождение у власти слишком продолжительный период времени может породить некий вид бесчувственности, и разумное ограничение здесь не помешает”.