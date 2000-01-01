Джонсон: по делу Скрипаля мы не будем сотрудничать с РФ
Великобритания предпочитает сотрудничать с экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расследуя отравление в Солсбери осужденного в РФ экс-полковника
ГРУ Сергея Скрипаля, а не с российскими следователями. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон в эфире телерадиокомпании Deutsche Welle.
По слова Джонсона, эксперты ОЗХО больше внушают доверия, чем российские специалисты.
Также глава Форин оффиса вновь повторил, что относиться с глубоким недоверием к версиям Москвы по данному делу, поскольку она утверждает, что Россия не имеет никакого отношения к нервно-паралитическому веществу под название "Новичок".
"Я просто должен сказать, что я нахожу российскую позицию в отношении того, что случилось с этим "Новичком", все в большей степени странной", - отметил Джонсон.
Напомним, в понедельник,19 марта, в российском министерстве иностранных дел, комментируя принятое Советом ЕС заявление с требованием к РФ, раскрыть свою существующую программу производства "Новичка", подчеркнули, что данное вещество не хранится и не производится на территории Российской Федерации.