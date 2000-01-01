20.03 10:12 MIGnews.com

Арестован бывший президент Франции Николя Саркози

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По сообщениям в международных СМИ бывший президент Франции Николя Саркози арестован и допрашивается полицией в связи с расследованием дела о незаконном финансировании его предвыборной кампании.Газета Le Monde пишет о том, что Саркози подозревается в получении денег от ливийского диктатора Муамара Каддафи на предвыборную кампанию 2007 года.Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 годы. Он попытался вернуться на политическую арену в ходе выборов 2017 года, но не смог заручиться даже поддержкой своей собственной партии , которая выдвинула вместо него в качестве кандидатов в президенты Франсуа Фийона и Алена Жюппе.