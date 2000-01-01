20.03 09:58 MIGnews.com

Почему Трамп не пожал руку Меркель

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Представитель Белого дома Шон Спайсер разъяснил, почему президент США Дональд Трамп отказался пожимать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель. Как выяснилось, во время протокольной фотосьемки журналисты предложили сторонам пожать руки.Представитель Германии сразу же отреагировала на просьбу, протянув руку со словами: "Мистер президент, мы можем пожать руки?"Однако ответной реакции Дональда Трампа не последовало."Я не думаю, что он услышал вопрос", — цитирует Spiegel слова Спайсера.При этом он отметил, что вся ситуация произошла из-за "непонимания".Напомним, что встреча двух сторон состоялась 17 марта в Белом доме.