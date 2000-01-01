20.03 10:01 MIGnews.com

"Израиль подумает миллион раз, прежде чем атаковать Сирию"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Посол Сирии в ООН Али Джафари заявил, что после атаки в пятницу, 17 марта, “правила игры изменились”.По словам Джафари, после атаки российский МИД вызвал израильского посла в России, Гарри Корена, и заявил, что Москва требует однозначного и безоговорочно прекращения любых израильских атак на сирийской территории.Посол Джафари подчеркнул, что Москва “не довольна” израильским поведением и продолжающимися военными операциями в Сирии. В интервью ливанскому каналу al-Mayadeen Джафари заявил, что Израиль должен будет в следующий раз “подумать миллион раз” прежде чем атаковать Сирию.