20.03 08:55 MIGnews.com

Президент Египта впервые посетит Штаты

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые совершит официальный визит в Соединенные Штаты Америки. Американский лидер Дональд Трамп примет своего египетского коллегу 3 апреля в Вашингтоне.Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.По словам представителя, в Вашингтон Ас-Сиси пригласил президент Трамп.Спустя несколько дней после инаугурации Трампа между сторонами состоялся телефонный разговор. В ходе беседы лидеры обсудили способы увеличения эффективной борьбы с терроризмом. Кроме того, американский лидер подчеркнул свою приверженность двусторонним связям.Отметим, что Абдель Фаттах ас-Сиси был избран президентом в 2014 году и с тех пор не был в Штатах с официальным визитом, так как не получал приглашения от бывшего президента Барака Обамы.