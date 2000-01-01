Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 20.03 08:55   MIGnews.com

Президент Египта впервые посетит Штаты

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси впервые совершит официальный визит в Соединенные Штаты Америки. Американский лидер Дональд Трамп примет своего египетского коллегу 3 апреля в Вашингтоне.

Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По словам представителя, в Вашингтон Ас-Сиси пригласил президент Трамп.

Спустя несколько дней после инаугурации Трампа между сторонами состоялся телефонный разговор. В ходе беседы лидеры обсудили способы увеличения эффективной борьбы с терроризмом. Кроме того, американский лидер подчеркнул свою приверженность двусторонним связям.

Отметим, что Абдель Фаттах ас-Сиси был избран президентом в 2014 году и с тех пор не был в Штатах с официальным визитом, так как не получал приглашения от бывшего президента Барака Обамы.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:39
Арабское государство сдало Израилю эксперта ХАМАСа по дронам
08:28
Трамп: Ким Чен Ын "ведет себя очень, очень плохо"
08:02
В лагере беженцев Балата убит палестинский полицейский
07:53
Атака в Орли: в крови напавшего нашли алкоголь и наркотики
07:25
Иордания заявила, что Израиль не нарушил ее суверенитета
07:13
Источник: Сирия отказалась принять спецпосланника ООН
06:40
Путин не сожалеет о присоединении Крыма и сделал бы снова
05:33
Учительница из Канады получила премию в размере $1 млн
04:32
Ученые определили оптимальное количество времени для загара
03:26
Ученые назвали черты женщин, которые являются несексуальными
02:25
О характере мужчины говорит его автомобиль, - ученые
01:45
СМИ рассказали, когда состоятся похороны Джорджа Майкла
00:20
Ученые: Хотите похудеть? Больше сна и меньше нервов
23:23
Саудовская коалиция призвала ООН контролировать порт Йемена
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus