20.03 19:58 MIGnews.com

Американские разведчики: Обама не прослушивал Трампа

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ФБР и Минюст США "не располагают никакой информацией, подтверждающей записи в Twitter президента" Дональда Трампа о его прослушке прежней администрацией Барака Обамы.Об этом сообщил в понедельник на слушаниях в Конгрессе США директор ФБР Джеймс Коми."У нас нет такой информации", - несколько раз повторил он.Со своей стороны, директор Агентства национальной безопасности США Майкл Роджерс сказал, что "не имеет никаких подтверждений" того, что прослушка могла вестись британской разведкой по запросу администрации Обамы."Это противоречило бы договоренностям" с зарубежными партнерами из разведсообщества, заявил Роджерс.