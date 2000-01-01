20.03 17:51 MIGnews.com

МИД РФ не вызывал посла Израиля из-за авиаударов в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон утверждает, что сообщения о повторном вызове чрезвычайного и полномочного посла Израиля в России Гарри Корена в российский МИД не соответствуют действительности.Напомним, что ранее СМИ сообщили, что 20 марта заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов выразил Корену свою обеспокоенность в связи с ударом израильских ВВС в районе сирийской Пальмиры вблизи дислокации российских военныхВ интервью в газете Jerusalem Post Эммануэль Нахшон утверждает, что эти сообщения не соответствуют действительности.Стоит отметить, что, по сообщениям СМИ, Корена вызвали в МИД уже второй раз за неделю. 17 марта состоялась его беседа с Богдановым по поводу предыдущих авиаударов израильских ВВС в Сирии.