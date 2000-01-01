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20.03 16:30   MIGnews.com

Герцог создает коалицию без Нетаниягу

Лидер парламентской оппозиции в Кнессете, председатель "Сионистского лагеря" Ицхак Герцог работает над созданием альтернативной коалиции без премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его партии "Ликуд".

"Более 61 депутата уже сыты по горло Нетаниягу и будут счастливы создать коалицию в Кнессете с другим премьер-министром", - заявил Герцог на еженедельном заседании своей парламентской фракции.

Напомним, что данная угроза может быть достаточно опасной для "Ликуда" из-за обострений в отношениях Биньямина Нетаниягу с министром финансов Моше Кахлоном, в связи с чем в "Кулану" объявили готовность к досрочным выборам.

Помимо того, он потребовал от юридического советника правительства Авихая Мандельблита отстранить Нетаниягу от исполнения обязанностей министра связи и запретить ему участвовать в решении каких-либо вопросов, связанных с коммуникациями или СМИ, пока не будут установлены границы его обязанностей.

Однако не все хотят валить выношенное в муках правительство. Во всяком случае, на заседании фракции "Наш дом Израиль" лидер партии Авигдор Либерман заявил, что "никто не хочет выборов", но если политические лидеры не начнут "мыслить здраво", досрочных парламентских выборов будет не избежать.

В то же время Либерман исключил возможность создания альтернативного правительства без перевыборов.

"Возможностей для альтернативной коалиции нет", - сказал глава НДИ 20 марта.

Однако Герцога тоже можно понять, так как согласно опросам, если сейчас "Сионистский лагерь" представлен 24 депутатами, занимая место после "Ликуда", то перевыборы грозят ему падением популярности до 13 парламентариев.
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