20.03 15:55 MIGnews.com

Исраэль Кац : Эгед изменится или исчезнет как динозавры

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац отдал вчера распоряжение руководству компании "Эгед" немедленно приступить к переговорам с сотрудниками компании и со Всеизраилськой Федерацией профсоюзов (Гистадрут) по вопросу условий труда и корректирования соглашения о заработной плате, которое должно быть утверждено правительством. Глава транспортного ведомства отметил, что в процессе переговоров компании следует отделять вопрос заработной платы водителям и соответствующее соглашение от других тем, и прекратить держать в заложниках своих работников.Вчера в тель-авивской канцелярии министра прошла встреча с руководством компании "Эгед" и главами Гистадрута и представителями Минфина, на фоне решения компании прекратить работу автобусных маршрутов "Эгед" по всей стране начиная с завтрашнего дня.Министр дал указание руководству "Эгед" провести ускоренные переговоры об изменении условий труда сотрудников компании, которые они ведут в рамках переговоров с правительством о продолжении реформы в сфере общественного транспорта.Кац также потребовал от Минфина учесть нужды компании при начислении предварительных выплат, и не использовать это в качестве разменной монеты во время переговоров.«Вы как динозавр, который отказывается адаптироваться к меняющейся реальности. Если вы не сделаете то, что необходимо, и не примите соответствующие решения сейчас, вы исчезнете. Я ценю возможности компании и ее историю. Несмотря на это, я не сдамся, даже если мне придется вести общественную борьбу, как мне пришлось это сделать в портах и в других сферах. Я не позволю никаким политическим факторам вмешиваться в этот вопрос", - сказал Кац, обращаясь к руководству компании "Эгед"."Эгед" должен измениться и адаптироваться к эпохе конкуренции и к предоставлению соответствующего уровня сервиса. В работе современного общественном транспорте необходимо соответствовать стандартам развитых стран мира, - считает Кац.Среди необходимых изменений министр назвал структурную реформу (переход от формы кооператива к форме компании), привлечение стратегического инвестора для финансирования расширения деятельности компании. "На автобусных маршрутах должна ощущаться конкуренция. Необходимо повысить культуру вождения и улучшить работу, в соответствии с современными стандартами обслуживания", - сказал министр."Руководящим принципом Минтранса в сфере общественного транспорта является уровень обслуживания и конкуренция, и в этом мы не намерены снижать стандарты. Наша цель – эффективная работа общественного транспорта на европейском уровне. И мы идем к этому в рамках реформы работы общественного транспорта", - заявил Кац."Наряду с этим я пообещал работать над дополнительным улучшением статуса водителя (помимо инициированного мной повышения минимальной заработной платы до 39 шекелей в час). Речь идет об обеспечении надлежащих условий труда для водителей, с учетом стажа и правом перехода из одной компании в другую после проведения тендеров, а также о признании профессии водителя приоритетной специальностью", - сказал министр транспорта Исраэль Кац.