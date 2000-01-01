20.03 15:05 MIGnews.com

Иордания не выдаст американцам террористку из Сбарро

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Иордания заявила, что отказывается выдавать американцам палестинскую террористку Ахлан а-Тамими, привезшую смертника в иерусалимский ресторан Сбарро в 2001 году.Тамими в 2003 году была приговорена к 16 пожизненным заключениям израильским судом, но ее обменяли в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита и депортировали в Иорданию в 2011 году.Американцы требовали выдать Тамими потому, что в результате взрыва в Сбарро погибли два гражданина США.